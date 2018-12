Regroupement des OMH de Dégelis, Packington et Auclair

Les Offices municipaux d’habitation (OMH) de Dégelis (120 logements), Packington (6 logements) et Auclair (18 logements) seront regroupés en un seul Office qui portera le nom d’Office municipal d’habitation de la région de Dégelis et ce, dès le 1er janvier 2019.

Le programme Habitation à loyer modique (HLM) permet à des ménages à faible revenu d’obtenir un logement à un cout correspondant à 25 % de leur revenu. Le programme est administré par la Société d’habitation du Québec qui en confie la gestion à des offices d’habitation.

Pour répondre au souhait de cette dernière, les OMH de la région de Dégelis ont réalisé sur une base consensuelle l’élaboration de ce projet. La restructuration du réseau des OMH, sur l’ensemble du Québec, vise avant tout l’amélioration des services offerts aux citoyens locataires ou demandeurs d’un logement à loyer modique, mais également l’optimisation de la performance de chacune d’elle par le renforcement de leurs compétences et la diminution de leur nombre.

C’est donc pour atteindre ces objectifs que les OMH et municipalités concernées ont convenues d’unir leurs ressources. Les coordonnées et les heures d’ouverture de ce nouvel OMH sont : 369, avenue Principale à Dégelis, 418-853-2236 / [email protected] ; du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.