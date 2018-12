Des milliers de peluches amassés pour la 18e Opération toutous

Le bonheur est souvent dans les petites choses, les petits gestes. Une simple vérité sur laquelle vogue l’Opération toutous de la région depuis maintenant 18 ans. Organisé en collaboration avec le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, le projet a prouvé plus d’une fois maintenant qu’une peluche peut se révéler être un bien des plus précieux.

Cette année, c’est encore plus d’un millier de toutous qui ont été recueillis un peu partout au KRTB grâce à la collaboration de parents, d’organisations et d’entreprises. Préparés et identifiés par les élèves des écoles primaires La Croisée II et Joly, emballés grâce aux sacs de Les Pâtes Alpha inc. et nettoyés par le Nettoyeur Magique, ils ont été remis le 3 décembre pour la distribution.

Ces belles peluches iront directement à des élèves de classes de maternelle. Certains participeront également à des évènements comme le Noël des enfants du Club Optimiste et Noël de partage. D’autres auront la mission d’accompagner les enfants présents au département de pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage et lors d’autres projets d’organismes du KRTB.

À l’approche du temps des fêtes, l’objectif principal visé par cette activité est de faire des heureux parmi les enfants de notre grande région. D’ailleurs, notons aussi l’implication des clubs de hockey les 3L de Rivière-du-Loup et les Albatros du Collège Notre-Dame qui participeront également à la collecte.

Depuis 18 ans, l’Opération toutous a permis de remettre plus de 33 000 peluches dans la communauté. Définitivement, le projet jouit d’une belle pérennité grâce aux nombreuses personnes qui s’impliquent bénévolement année après année.