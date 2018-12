Provigo de Rivière-du-Loup : l’arrivée de Pierre Dubé soulignée

C’est entouré de membres de son équipe et d’amis que Pierre Dubé a célébré le 7 décembre dernier son arrivée en tant que marchand propriétaire franchisé du magasin Provigo de Rivière-du-Loup.

M. Dubé et son équipe sont emballés à l’idée de relever ce défi et de travailler ensemble pour renforcer le rôle qu’occupe le magasin situé sur le chemin Témiscouata, tout en continuant à offrir aux clients un service hors pair et des articles frais de qualité.

Animé d’une grande passion pour l’alimentation, M. Dubé cumule 33 ans d’expérience dans le domaine dont plus de 20 ans dans un poste de direction. Il entend poursuivre son implication avec le milieu des affaires et continuer à apporter son soutien aux producteurs et transformateurs de la région.

Il souhaite également continuer à faire une différence positive dans sa communauté en soutenant des causes telles que la Fondation pour les enfants PC, la banque alimentaire le Carrefour des initiatives populaires ainsi que les écoles de la région. M. Dubé est aussi conseiller municipal à Saint-Arsène.