De retour du conseil national de Québec solidaire

La délégation de l’Association de Québec solidaire de Rivière-du-Loup – Témiscouata et des Basques revient du conseil national stimulée par le travail de sa députation à l’assemblée nationale.

«Après seulement deux semaines de travaux parlementaires, le député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, et la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, ont arraché des consensus forts aux autres partis sur la question des clauses ‘’orphelin’’ en matière de travail et de la prise en compte de la pension alimentaire pour enfants dans le calcul de l’aide sociale. Des mesures concrètes qui améliorent la vie de plusieurs citoyens de la circonscription», a souligné la délégation.

Ce conseil a aussi été l’occasion de faire le bilan de la dernière campagne électorale. La porte-parole de l’association, Goulimine Cadôret a déclaré : «J’ai été agréablement surprise de l’intérêt manifesté par les électeurs et les électrices face aux propositions solidaires. Les encouragements reçus ainsi que les manifestations de support exprimées me permettent de croire que le terrain est propice dans Rivière-du-Loup – Témiscouata et les Basques pour faire germer nos idées. Après deux mois de gouvernance caquiste, les gens que je rencontre semblent déjà comprendre que le vrai changement viendra des propositions de l’opposition solidaire au gouvernement.»

Pour l’année 2019, la mobilisation à Québec solidaire s’articulera autour du plan de transition économique et écologique. Cette proposition du comité de coordination nationale a été adoptée dans l’enthousiasme par les délégations car elle permet de positionner le parti comme la véritable alternative en matière de lutte contre les changements climatiques.

L’équipe solidaire de Rivière-du-Loup –Témiscouata et des Basques sollicitera ses membres et ses sympathisants pour entreprendre des actions concrètes afin de régionaliser le plan. Pour ce faire, elle espère organiser des antennes du parti dans chaque MRC.