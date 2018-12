L’Expo-sciences Premier Tech sera présentée le 18 décembre au Collège Notre-Dame

Les enseignants de sciences du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup invitent la population à la 10e présentation de l’Expo-sciences Premier Tech, le mardi 18 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, au gymnase ASTA du Collège.

Les finissants de 5e secondaire et les élèves de l’option Science-études du Collège participeront à cet évènement faisant place à la vulgarisation de divers sujets scientifiques, à la démonstration d’expérimentations et à la conception scientifique. Les jeunes impliqués travaillent depuis le mois de septembre à la réalisation de leurs projets.

Plus d’une quarantaine de kiosques d’information et de démonstration seront présentés aux élèves actuels et futurs du Collège, à leurs parents et au public. Si les conditions météorologiques sont inclémentes, l’Expo-sciences Premier Tech sera remise au 19 décembre aux mêmes heures.

L’évènement permettra d’apprécier la qualité et l’originalité du travail scientifique des élèves et d’en apprendre davantage sur différents concepts liés au monde des sciences.