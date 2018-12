Un record de participation à la soirée des bénévoles de Pohénégamook

C’est dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat que la Ville de Pohénégamook tenait à souligner l’importance de l’implication de tous les bénévoles ayant contribué au succès et au maintien des différents organismes et évènements de la municipalité. C’est sous la formule d’un 5 à 8 en musique que 235 personnes ont répondu à l’invitation, le jeudi 6 décembre.

Avec une population de 2600 habitants, on y retrouve un nombre remarquable de bénévoles œuvrant dans plus de 45 organismes. Il va sans dire que si autant d’organismes à but non lucratif subsistent d’année en année, c’est grâce au travail acharné des bénévoles qui tiennent à la diversité des attraits et services de leur milieu. La Ville de Pohénégamook a également profité du moment pour souligner la bénévole de l’année en Danielle Bouchard.

Verre de l’amitié et repas chaud ont été servis gratuitement par le Conseil municipal et le Service municipal des loisirs. C’est la septième année consécutive que la Ville de Pohénégamook procède ainsi pour honorer et mettre en avant-scène les actions de ses précieux bénévoles. Cette année, le Témis Country Band a offert une belle prestation entrainant les gens à la danse. Ces derniers seront d’ailleurs en spectacle au Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook le 27 avril prochain. C’est un plaisir à chaque année de voir à quel point les bénévoles apprécient cette marque de reconnaissance.