Facture scolaire: Les commissions scolaires auront des propositions à faire au ministre de l'Éducation

Le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Alain Fortier, accueille avec intérêt l'intention du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, de proposer un projet de loi visant à encadrer la question de la gratuité scolaire.

«Les élus scolaires demandent depuis longtemps au gouvernement de s'occuper de cette question urgente pour les commissions scolaires et pour les parents. Je rappelle au ministre la conclusion de l'action collective : les commissions scolaires, non pas le gouvernement, ont dû débourser plus de 150 millions de dollars. Il est essentiel de se pencher sur la situation, notamment pour les programmes particuliers, dont les inscriptions débutent en février prochain», a indiqué Alain Fortier.

«Nous accueillons avec intérêt l'intention gouvernementale et nous participerons aux consultations préalables dès la semaine prochaine. Par ailleurs, les commissions scolaires n'ont pas attendu l'annonce du ministre à cet effet. Nous sommes déjà au travail et aurons des propositions concrètes à présenter afin de garantir une plus grande équité de réussite pour tous», a-t-il conclu.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés.

Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.