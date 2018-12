Le Créneau ACCORD Écoconstruction souligne l’excellence des bâtiments écologiques

Le Créneau Écoconstruction a remis ses tout premiers prix d’excellence Écoconstruction Bas-Saint-Laurent le 27 novembre dernier, à l’occasion du Forum écoconstruction Québec-Wallonie qui s’est tenu à Rimouski en présence d’une délégation wallonne du Cluster Éco-Construction belge.

En plus du prix hommage remis à Denis Pineault, coordonnateur des services à l’industrie au SEREX et pionnier de la filière écoconstruction comme outil de développement régional au Bas-Saint-Laurent, les prix ont été remis dans trois catégories. L’architecte Fabien Nadeau a mérité le prix d’excellence Écoconstruction Bas-Saint-Laurent dans la catégorie Projet résidentiel pour la construction d’une résidence unifamiliale à Cacouna.

La firme d’architectes Goulet&Lebel a mérité pour sa part les deux autres prix. Le prix de la catégorie Projet institutionnel – bâtiment administratif lui a été décerné pour la conception du bâtiment administratif de la MRC de La Matapédia et le prix de la catégorie Projet institutionnel – bâtiment récréatif lui a été remis pour la conception du Pôle Tombolo du parc national du Bic. L’architecte Marie-Hélène Nollet est la conceptrice responsable des deux projets pour la firme gagnante.

La provenance et la nature des matériaux, la conception permettant une utilisation optimale de l’énergie, la gestion des eaux et l’aménagement naturel du site de construction ont été déterminants dans les choix du jury, qui rassemblait Caroline Frenette, Ph. D., professeure associée au département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval et conseillère technique chez CECOBOIS, Mélanie Arsenault, enseignante en techniques d’architecture au Cégep de Rimouski et Stéphane Bernier, designer.