Ouverture du nouveau Centre communautaire Morneau de Saint-Arsène

Le 6 décembre dernier suite à l’invitation des membres du conseil municipal de Saint-Arsène, plus de 150 personnes ont visité le nouveau Centre communautaire Morneau. «C’est un sentiment de fierté chargé d’émotion qui m’habite aujourd’hui et j’ose espérer que nous le partageons tous ensemble», a mentionné le maire Mario Lebel.

Celui-ci a d’ailleurs souligné le travail de ses deux prédécesseurs et ex-maires André Roy et Claire Bérubé de même que leurs équipes de conseillers. «Merci pour votre détermination à mener à terme ce dossier. L’aboutissement de notre réflexion évolutive fait en sorte que le projet est socialement accepté à la quasi-unanimité», a souligné M. Lebel.

Le maire, qui a précisé être arrivé en poste au moment où vient le temps de récolter les fruits des efforts soutenus, a également noté l’implication dans le dossier de l’ex-député provincial Jean D’Amour de même que du député fédéral Bernard Généreux.

Rappelons que le bâtiment a été construit au cout de 2,4 millions de dollars. Les gouvernements du Québec et du Canada de même que la Municipalité ont fourni pour la réalisation du projet une somme de 800 000 $ chacun. Notons également qu’une campagne de financement a permis de recueillir dans le milieu un montant de 190 000 $, soit 144 000 $ dans le volet corporatif et 46 000 $ auprès de citoyens et par des activités de financement. Précisons que le Groupe Morneau de Saint-Arsène a poursuivi son engagement auprès des Arsénois, avec une contribution de 60 000 $.

L’ancien centre communautaire de Saint-Arsène avait été condamné en mars 2017 pour des raisons de sécurité, il a finalement été détruit moins d’un an plus tard. Outre cette activité de préouverture, le conseil municipal prévoit souligner la réalisation du Centre communautaire Morneau à l’occasion de la Fête des Neiges les 1, 2 et 3 février prochain.

FONCTIONNALITÉ DU BÂTIMENT

Le nouveau Centre communautaire Morneau est le point centre des activités sportives et culturelles de la communauté. On y retrouve une grande salle divisible en trois sections et pouvant accueillir environ 150 personnes, une cuisine adjacente, un hall d’accueil à l’entrée avec une alcôve au plafond qui contiendra une œuvre d’artiste, une terrasse extérieure, un poste de gardien avec vue sur la patinoire et un espace réservé aux jeunes, des locaux de rangement, un vestiaire, un local pour les patineurs, jeunes familles avec leurs enfants. Au sous-sol, il y a 4 chambres pour équipes sportives, une salle de conférence, une salle de gym et des locaux de rangement pour des organismes.

Les utilisateurs bénéficieront également d’une patinoire refaite à neuf. Celle-ci a été aménagée à l’emplacement du terrain de balle. «C’est prévu que le terrain de balle soit installé ailleurs», a noté le maire. Le conseil municipal envisage aussi l’aménagement d’un deuxième terrain de soccer.

À proximité du Centre communautaire Morneau, un centre de la petite enfance (CPE) viendra s’ajouter aux services offerts à la population de Saint-Arsène. «Pour la construction du CPE, nous irons en appel d’offres après les fêtes», a souligné M. Lebel. En fait, c’est la Municipalité de Saint-Arsène qui sera propriétaire du bâtiment et le CPE y sera logé en location.

«Il faut maintenant s’approprier ce nouveau bâtiment et l’utiliser au maximum. Cet édifice est mis à notre disposition pour la croissance de notre vie communautaire. Imaginez tout ce que nous allons vivre ici au cours des 50, 100 prochaines années sur le plan culturel, sportif et des loisirs. Le cœur de notre municipalité est revitalisé; notre qualité de vie en sera améliorée», a conclu Mario Lebel.