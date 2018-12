Lancement de la 21e édition du Défi OSEntreprendre

La présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Guylaine Sirois, a donné le coup d’envoi de la 21e édition du Défi OSEntreprendre Bas-Saint-Laurent à l’occasion d’une rencontre des responsables locaux.

L’an dernier, le Bas-Saint-Laurent a connu une participation notable à cette compétition d’envergure avec près de 300 inscriptions, se classant au premier rang québécois pour le volet Entrepreneuriat étudiant et au 2e rang pour le volet Création d’entreprise.

Selon la présidente du CRD, cette participation record confirme la passion entrepreneuriale bien présente dans la région et le dynamisme des responsables locaux qui soutiennent les personnes inspirées par le désir d’entreprendre.

«OSEntreprendre est à la fois un incubateur de projets et un réel facteur de développement d’entreprises dans nos milieux. J’invite les gens qui ont des projets d’affaires à franchir le pas et à contacter leur responsable local, car il est prouvé que cette compétition fait une réelle différence dans un parcours entrepreneurial. Je tiens à remercier nos réseaux pédagogiques, économiques et sociaux qui s’activent à appuyer des projets entrepreneuriaux dans leur milieu», a-t-elle souligné.

Mentionnons que l’an dernier lors de la finale régionale, le Bas-Saint-Laurent a accueilli 43 finalistes pour le volet Entrepreneuriat étudiant et 35 pour le volet Création d’entreprise.

Après avoir franchi l’étape de sélection locale dans les MRC du territoire, les lauréats se partageront pas moins de 26 000 $ en bourses. La date limite de dépôt des candidatures est le 12 mars 2019. Une activité de remise de prix, qui aura lieu le 26 avril prochain, couronnera les lauréats à l’échelon régional.

Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne : osentreprendre.quebec