Bernard Généreux, président d’honneur du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup

La Société canadienne du cancer (SCC) invite la population à participer à la 10e édition du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, sous la présidence d’honneur du député fédéral Bernard Généreux. Cette marche de nuit se déroulera sur le terrain piste et pelouse, près du Stade Premier Tech, le 8 juin 2019.

«En vous inscrivant au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (SCC), vous pourrez soutenir un proche atteint de cancer ou honorer la mémoire d’un être aimé, car personne ne devrait avoir à affronter le cancer seul. Le Relais pour la vie est une nuit d’espoir et je tiens à me rendre disponible pour faire la promotion de cet évènement qui apporte un appui concret et du réconfort aux citoyens de notre région» indique Bernard Généreux, député de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup.

Le Relais pour la vie est le plus grand évènement de collecte de fonds au Québec, en lien avec le cancer. Le Relais pour la vie, ce sont des équipes de 10 personnes qui participent à un relais amical pendant toute une nuit, en marchant autour d’une piste. Localement à Rivière-du-Loup, ce sont plus de 80 survivants du cancer - appelés porteurs d’espoir -, accompagnés de leurs proches aidants, et plus de 500 personnes – familles, collègues et amis – qui se lancent le défi de marcher ainsi pendant 12 heures, durant lesquelles des étapes sont prévues pour célébrer la vie et rendre hommage aux personnes touchées.

Cette année, afin de promouvoir le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, les organisateurs font appel à la population pour se rallier autour du thème «Et vous, pour qui marcherez-vous?». Ce thème évocateur nous rappelle qu’une personne sur deux risque de recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie. L’an dernier, plus de 53 000 Québécois ont appris qu’ils avaient un cancer.

Plus de 670 000 $ ont été amassés depuis la création du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup en 2010, permettant d’avoir un impact direct auprès de la communauté, par exemple en :

joignant 120 000 femmes à qui une mammographie pourrait sauver la vie;

finançant 36 000 heures de recherche visant à développement un vaccin contre le cancer;

offrant à 6 000 personnes atteintes de cancer de participer à un groupe de soutien.

Pour en savoir davantage sur l’événement ou pour y participer comme marcheur ou bénévole, ou encore pour faire un don, les gens de Rivière-du-Loup sont appelés à visiter le site relaispourlavie.ca ou à communiquer directement avec le bureau régional de la Société canadienne du cancer au 418 683-8666.