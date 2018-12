Plus de 800 jeunes à la Journée Accro de la Techno

La Journée Accro de la Techno s’est déroulée le 29 novembre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Plus de 800 jeunes de 5e et 6e année du primaire ainsi que 1ère et 2e année du secondaire se sont rendus à l’évènement pour visiter seize kiosques tenus par des entreprises et institutions d’éducation de la région.

Cette journée permet de susciter chez les jeunes, un intérêt pour les sciences et les technologies. L’activité est offerte gratuitement aux écoles de Montmagny à Rivière-du-Loup. Les exposants ont proposé des expériences interactives de grande qualité aux jeunes. Ceux-ci ont entre autres, eu la chance de comprendre le processus d’une chaine de montage nécessaire à la fabrication d’un métro, le fonctionnement de l’impression 3D et même l’essai d’un simulateur de course automobile.

«Nous sommes très heureux du succès obtenu pour cette 3e édition de la Journée Accro de la Techno. L’évènement sera certainement de retour en novembre 2019», a mentionné le directeur de l’organisation, Éric Dufresne.

Grâce à une salle plus spacieuse, l’évènement a accueilli 100 étudiants supplémentaires comparativement à l’édition 2017. La nouvelle coordonnatrice, Émilie St-Pierre-Plourde, est très satisfaite de sa première expérience dans l’organisation. «Les jeunes étaient vraiment très excités de visiter le salon. Cette journée leur a permis d’apprendre davantage sur les nouvelles technologies que les entreprises utilisent ou confectionnent dans la région.»