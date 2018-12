La 14e édition du Party des entreprises de Saint-Hubert

Le 1er décembre dernier au gymnase de l’École des Vieux-Moulins, plus de 200 personnes ont participé à la 14e édition du Party des entreprises présentes sur le territoire de la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Cet évènement était organisé par la Gang des Trainés et la Corporation de développement économique et touristique. Au total, 46 entreprises étaient représentées, œuvrant dans différents secteurs : forestier, agricole, services, travailleurs autonomes, etc.

Cette soirée a également permis à la Municipalité de souligner l’implication d’une entreprise et d’une bénévole dans cette communauté. Gilles Couture, maire, a remis une plaque souvenir aux enfants de Réal Malenfant : Jasmine, Alain et Rémi. L’entreprise familiale Transport Réal Malenfant a contribué au développement de Saint-Hubert pendant 60 ans. M. Malenfant a également œuvré personnellement pour la communauté en étant maire de 1982 à 1985. Il a aussi siégé sur le conseil de Fabrique.

Pour sa part, Manon Belzile, conseillère municipale, a présenté un cadeau à Rita Beaulieu, choisie bénévole de l’année. Mme Beaulieu a collaboré aux activités de la bibliothèque depuis plus de 15 ans.