Une nouvelle tentative pour relancer Les Cartonfolies

En 2018, une tentative a échoué pour créer un nouvel évènement à Témiscouata-sur-le-Lac, afin de remplacer Les Cartonfolies du quartier Cabano et le Party Hot-Dog de celui de Notre-Dame-du-Lac. Ce jeudi 6 décembre, une nouvelle chance de relancer le festival Les Cartonfolies sera offerte avec la tenue de son assemblée générale annuelle.

Cette importante rencontre, au cours de laquelle on souhaite renouveler le conseil d’administration, aura lieu à 19 h, au pavillon municipal de Témiscouata-sur-le-Lac. Les organisateurs de cette rencontre ont laissé savoir qu’un sondage réalisé cet automne auprès de 600 personnes a permis de démontrer que 90 % des répondants souhaitaient le retour du festival.

Le comité organisateur souhaite donc s’entourer de nouvelles personnes pour trouver une formule renouvelée pour l’évènement. «L’implication de nouvelles personnes est cruciale pour la poursuite des Cartonfolies. L’invitation est donc lancée à tous ceux qui aiment le festival et qui souhaitent sa pérennité», a-t-on indiqué. En plus de procéder à du recrutement de bénévoles, on présentera le rapport financier des Cartonfolies.

En 2017, le 31e Party Hot-Dog de Notre-Dame-du-Lac avait eu lieu le 22 juillet tandis que les Cartonfolies étaient présentées tout près de la Fête nationale du Québec et en même temps que le Tournoi de pêche provincial. En 2018, c’est le 50e Tournoi de pêche, plus gros, qui a utilisé le Parc Clair Soleil au cours de la même période.