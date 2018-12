Le cœur du parc du Bic rendu plus accessible à tous

Le parc national du Bic enrichit son expérience hivernale pour la saison 2018-2019 afin de rendre les meilleurs points de vue sur l’estuaire encore plus accessibles à tous. Un nouveau lieu de départ dans le secteur Tombolo, plus de kilomètres de sentiers et une programmation d’activités font partie de l’offre bonifiée.

Pour la première année, le parc déneige une partie de la route 1, ce qui permet aux visiteurs journaliers et à la clientèle en hébergement d’accéder au cœur du parc pour découvrir les plus beaux points de vue sur l’estuaire à pied, en raquette, en ski ou à vélo. On pourra ainsi entreprendre l’ascension du pic Champlain à partir de là.

«Dans le passé, on devait parcourir plusieurs kilomètres avant de pouvoir accéder aux sentiers du secteur du Cap à l’Orignal. Nos visiteurs, et plus particulièrement notre clientèle familiale, souhaitent vivre des expériences de plein air authentiques et uniques qui sont simples et accessibles. Notre nouvelle expérience hivernale va dans ce sens», explique Myriam Lavallée, directrice du parc. Le président de la Table d’harmonisation du parc et maire de Rimouski, Marc Parent, croit pour sa part que «cette nouvelle offre hivernale permet de renforcer le positionnement du parc comme une destination plein air quatre saisons».

Le parc offrira cet hiver 8 km de sentiers pour le ski de fond classique, 13 km pour la pratique du vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), 35 km pour la raquette, 3 km pour la marche ainsi que 20 km pour le ski nordique. Il est aussi possible de louer sur place divers équipements tels que raquettes, vélos à pneus surdimensionnés et trottinettes des neiges. La location d’équipement est gratuite pour les 17 ans et moins, tout comme leur entrée dans le parc.

L’équipe du parc propose également une programmation d’évènements qui débutera le 5 janvier avec une randonnée aux flambeaux et guimauves.