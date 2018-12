Richard D’Auteuil honoré pour sa contribution à la forêt privée

C’est avec plaisir que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent a remis, le 20 novembre dernier à Saint-Léandre, le Prix Distinction du Mérite forestier à Richard D’Auteuil.

Ce prix est une reconnaissance pour son implication exceptionnelle à la mise sur pied du concours du Mérite forestier, il y a quatorze ans, à la participation au comité de sélection chaque année et à la promotion des saines pratiques forestières. Ses efforts ont permis de faire rayonner le travail remarquable de nombreux propriétaires forestiers passionnés.

Notons que le concours a été relancé cette année après quatre ans de relâche et que M. D’Auteuil était toujours impliqué dans le processus. Ce concours a couronné trois gagnants provenant des MRC de Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette et du Témiscouata : le lauréat du 1er prix (Prix Jean-Guy-Gagnon) - Raymond Guay de Saint-Antonin, le 2e prix - Jasmin Michaud, de Saint-Valérien et le 3e prix – Jean-Guy Robert, de Dégelis.

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif, issu d’un partenariat composé du monde municipal, de l’industrie forestière, des organismes regroupant les producteurs forestiers et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L’Agence oriente et développe la mise en valeur des forêts privées de son territoire par l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur (PPMV) et par le soutien financier et technique pour la mise en œuvre du PPMV.

Le Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent est une initiative régionale qui constitue un véhicule privilégié de promotion de l’aménagement forestier durable et de visibilité pour tous les intervenants de la forêt privée. Le prochain concours du Mérite forestier est prévu en 2021.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Marc-André Lechasseur, directeur général Agence des forêts privées du BSL, Frédéric Morneau, technicien forestier à l’Agence et membre du comité de sélection du Mérite forestier, Richard D’Auteuil et Martin Lepage, directeur des Services forestiers Agence des forêts privées du BSL.