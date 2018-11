Saint-Athanase : la neige empêche la livraison du columbarium

Ce mardi 28 novembre, le mauvais temps a empêché la livraison d’un columbarium au cimetière de la municipalité de Saint-Athanase du Témiscouata. Le camion-remorque transportant l’imposant monument ne pouvait pas monter la côte enneigée menant jusqu’à l’église.

On parle d’une assez grosse charge puisque le columbarium comprend 48 places double. Le conducteur du poids lourd devait également composer avec une neige plus glissante en raison de la température douce. Dans ces conditions, le columbarium a été déposé au bureau municipal.

Danyèle Bélanger, responsable du projet, a indiqué à Info Dimanche qu’il s’agissait du premier columbarium pour la paroisse. «Ça fait déjà deux ans que l’on travaille sur ce projet d’un cout de 45 000 $», a noté Mme Bélanger. Le comité responsable du projet est également composé de Lisette Labrèque, Annie Bouchard et Gilles Patry. «Considérant le cout élevé d’un enterrement et les frais d’un embaumement et d’une tombe, nous avons pensé que ce nouveau procédé était à rendre disponible pour notre population», a souligné Mme Bélanger.

Saint-Athanase du Témiscouata compte 309 citoyennes et citoyens, donnée du site web de la Municipalité. Les Athanasois(es) sont très accueillants et surtout très fiers de leur petit coin de pays que l’on a baptisé familièrement le pays de l’érable en raison des nombreuses érablières exploitées par les acériculteurs, plus particulièrement dans le secteur de la rivière Noire. Si vous passez dans cette communauté, attardez-vous également à l’église dont le plan cruciforme est unique.