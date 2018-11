Terrine de bœuf à la Jean-Eudes : un mariage naturel

La coopération entre les entrepreneurs de la région, quel que soit le projet, est souvent synonyme de réussite. Parlez-en aux propriétaires de La Ferme Grande Fourche de Saint-Hubert et de la Microbrasserie Aux Fous Brassant qui ont uni leur expertise pour la réalisation d’un produit unique et local : la terrine de bœuf à la Jean-Eudes.

Les deux entreprises, qui ont créé des liens lors du Souper gastronomique des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, organisé en avril à Rimouski, ont une vision commune, c’est-à-dire la volonté de promouvoir le savoir-faire d’ici, de favoriser le circuit court et l’achat local, tout en respectant la qualité des produits.

Leurs valeurs, réciproques, ont ainsi permis un mariage naturel entre elles. L’idée de Sophie Plourde de réaliser quelque chose de différent, une terrine dans ce cas-ci, a vite fait son bout de chemin et le produit a finalement été approuvé après quelques soirées de dégustation.

Les personnes intéressées peuvent se procurer la terrine à la microbrasserie de la rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup, au comptoir de vente de la Ferme Grande Fourche, à la boutique Terroirs d’ici et d’Ailleurs et lors de certains évènements au bureau de Tourisme Rivière-du-Loup et au restaurant Bégonia de Saint-Hubert.

Sur la photo, on retrouve les propriétaires des Fous Brassant, Éric Viens et Frédéric Labrie, ainsi que les propriétaires de la Ferme Grande Fourche, Sophie Plourde et Sylvain Ouellet.