La campagne «Embarquemonloup.com» passe en mode hiver

Il y a une semaine à peine, grâce à la campagne «Embarquemonloup.com», Tourisme Rivière-du-Loup se voyait décerner le Grand prix distinction Desjardins au Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Au terme d’une première saison digne de mention, l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup poursuit sur sa lancée alors que la campagne passe en mode hiver et continue de vendre la région de Rivière-du-Loup à l’aide de ses incontournables.

La campagne «Embarquemonloup.com» vise toujours à piquer la curiosité des gens et les invite à visiter le site web. Parmi les incontournables de cet hiver, on compte la motoneige avec des sentiers accessibles et de qualité supérieure qui font la renommée de la région. On retrouve également la pêche sur la glace qui est un sport très recherché par plusieurs amateurs que l’on peut pratiquer à L’Isle-Verte et à l’Éco-site de la Tête du Lac à Saint-Cyprien.

Pour sa part, le fatbike est de plus en plus populaire auprès de tous les types de clientèle et Tourisme Rivière-du-Loup l’a hissé au rang de ses incontournables puisque la région de Rivière-du-Loup s’illustre dans ce domaine avec ses 30 kilomètres de sentiers en forêt entretenus par le club de cyclisme La Meute. Le ski de fond et la raquette avec ses sites d’exception qu’on retrouve notamment au Parc Kiskotuk, au Club Amiski à Saint-Antonin et au Club de ski La Foulée à Saint-Modeste vont ravir les amants de la nature et certainement créer l’effet escompté auprès des touristes.

Le Parc des Chutes avec ses kilomètres de sentiers en forêt demeure un incontournable en tout temps et continue de charmer en hiver. Le site est aussi l’hôte du festival d’escalade «Grimpe en ville». Il en va de même pour la rue Lafontaine et le Vieux Rivière-du-Loup pour ses commerçants, mais aussi pour son histoire et sa culture.

Pour cette campagne, les 45 remorques de Transport Rivière-du-Loup continuent de faire leur œuvre et les médias sociaux seront toujours mis à contribution de même que diverses stratégies publicitaires pour mousser cette campagne.