Le salon des P’tites Trouvailles de Saint-Clément

Le dimanche 2 décembre au Centre des loisirs de Saint-Clément se tiendra le 21e Salon des P’tites Trouvailles, de 10h à 16h.

Les membres du Cercle de fermières offriront une grande variété de soupes, du pain de ménage et des muffins à un cout modique pour le repas du midi dans une atmosphère du temps des Fêtes. Des activités pour les jeunes et les ainés feront partie de l’animation de cette journée et de nombreux prix seront remis. Toute la population de Saint-Clément et des municipalités environnantes est invitée à venir visiter les kiosques remplis de produits artisanaux originaux.