Environ 20 centimètres de neige attendus dans la région

Environnement Canada a émis lundi après-midi un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Trois-Pistoles. Des chutes de neige sont attendues en journée mardi et mercredi.

Une dépression provenant des États-Unis devrait envahir le Québec plus tard en journée, apportant une quantité non négligeable de précipitations. La pluie commencera à tomber sur le sud-ouest de la province et se changera en neige pendant la soirée.

Les chutes de neige persisteront en journée mardi et mercredi. Des accumulations entre 15 et 25 centimètres sont attendues dans plusieurs régions du Québec. Selon Météomédia, le secteur de Rivière-du-Loup pourrait s'attendre à recevoir une vingtaine de centimètres de neige d'ici mercredi.