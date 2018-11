Un plan de développement pour Trois-Pistoles

Une démarche de fond a été entamée il y a un peu plus d’un an à Trois-Pistoles afin de doter la Ville d’un plan de positionnement stratégique pour favoriser son développement. À la fin du mois de septembre dernier, une première présentation du projet avait été effectuée au conseil de ville. Selon le comité marketing de Trois-Pistoles, cette démarche se concrétisera d’abord par l’embauche d’un agent de développement.

À la suite d’un sondage mené auprès de 400 répondants du 6 juin au 6 septembre 2017 par la SADC des Basques et l’organisme Rues Principales. Cette démarche a permis au comité marketing de dégager de grandes orientations pour l’élaboration du plan d’action sur un horizon d’environ trois ans.

« C’est une démarche de fond qui nous permettra d’aboutir avec des actons concrètes à réaliser. Ça commence avec l’embauche d’une ressource qui sera attitrée au développement», explique la directrice du Service de la culture et des communications de la Ville de Trois-Pistoles, Sara Amélie Bellavance

Le comité de marketing est formé de membres du conseil de Ville, de la SADC et de l’organisme Rues Principales. Une assemblée publique de présentation du plan d’action devrait se dérouler dès les premiers mois de 2019. Un plan plus détaillé sera présenté au conseil entre la mi-décembre et la fin du mois de janvier. «Pour mener de front le dossier, nous sommes venus à la conclusion que l’embauche d’une ressource dédiée au développement est nécessaire. Ça passe entre autres par les communications et la promotion», souligne Mme Bellavance. Cette dernière siège également sur le comité marketing. Elle souligne que la Ville et la ressource supplémentaire devront déployer des efforts pour développer les secteurs du tourisme et des services tertiaires. L’affichage du poste d’agent de développement se terminait la semaine dernière.