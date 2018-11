La tournée Dose d’adulte de passage au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup

Les élèves de 4e et 5e secondaire du Collège Notre-Dame recevaient le 23 novembre la visite de la tournée «Dose d’adulte» organisée par Academos, un organisme à but non lucratif qui met en contact les jeunes de 14-30 ans avec le monde du travail par une application mobile de mentorat.

Le conférencier Martin St-Pierre a parlé notamment de l’importance de définir ses valeurs pour guider ses décisions et faire ses choix de carrière. Il a gagné sa vie de 2005 à 2012 en tant que joueur de poker en ligne. Il avait également mis sur pause ses plans d’aller étudier à l’université pour faire de l’argent rapidement et facilement. M. St-Pierre a aussi partagé avoir remporté un gros tournoi en ligne, accompagné d’une bourse d’environ 50 000$ au printemps 2012. «J’ai fait la fête toute la soirée. Le lendemain quand je me suis réveillé, j’ai senti un grand vide, malgré mon appartement luxueux, mon divan de cuir à 3 000$, ma belle voiture, ça ne valait plus rien pour moi», explique-t-il. L’humour et le côté ludique de la conférence lui permettent de parler d’une période scolaire plus difficile et stressante, où de nombreux choix déterminants s’offrent aux étudiants.

Martin St-Pierre a évoqué l’importance de se baser sur ses rêves d’enfants pour trouver son métier «de rêve», d’essayer différentes choses, d’être à l’écoute de soi-même et de passer à l’action. «Je trouvais ça très intéressant parce que je connais déjà Academos, ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec eux et que j’incite les jeunes à s’inscrire. C’est une super belle plateforme pour échanger avec des professionnels de plein de domaines», explique Barbara St-Pierre Tanguay, conseillère d’orientation au Collège Notre-Dame. Elle s'est occupée des démarches afin de permettre à l'institution d'accueillir cette conférence.

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a été sélectionné parmi 77 écoles participantes lors d’un concours lancé par Academos. La conférence sera ainsi présentée cette année devant plus de 3 000 élèves dans 10 écoles secondaires de partout dans la province.