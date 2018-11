Moulage sous pression AMT reconnue sur la scène internationale

L’entreprise Moulage sous pression AMT de Saint-Cyprien, spécialisée dans la fabrication de pièces d’aluminium de haute précision destinées à l’industrie automobile et du véhicule récréatif, a reçu le prestigieux prix international de la meilleure pièce de moulage structurel à haute intégrité pour l’année 2018.

Cette distinction lui a été décernée par l’Association nord-américaine des mouleurs sous pression (The North American Die Casting Association, NADCA) qui regroupe près de 500 entreprises des États-Unis, du Canada et du Mexique, lors de son congrès annuel tenu à Indianapolis. Ce prix récompense l’ingéniosité du procédé de fabrication, le design de la pièce, sa qualité, son rapport qualité/prix et son impact potentiel sur l’évolution des techniques de moulage dans le futur. C’est la deuxième fois que l’entreprise voit ses efforts couronnés dans cette catégorie considérée comme la plus exigeante de l’industrie, ayant également obtenu ce prix en 2014.

«Encore une fois, les experts du monde du moulage sous pression reconnaissent le niveau d’excellence de nos produits et de nos procédés. C’est grâce aux efforts soutenus et à l’ingéniosité de l’ensemble de nos employés, à partir du design, en passant par la recherche du meilleur procédé de fabrication, jusqu’à la production en usine, que nous avons remporté ce concours international», souligne Simon Desrosiers, coordonnateur des ventes et du développement des affaires.

«Et ce sont plusieurs années d’efforts à développer des technologies de pointes et à repousser les limites des procédés traditionnels qui sont ici récompensés. C’est toute l’équipe d’AMT qui peut être fière de cette reconnaissance de la NADCA dans ce groupe sélect», renchérit Stéphane Beaulieu, directeur des services techniques.

L’accomplissement est d’autant plus remarquable lorsqu’on considère l’éloignement de l’entreprise de son marché naturel, la région des Grands Lacs du côté canadien comme américain, et des grands centres industriels. En fait, ce prix vient souligner le talent, l’ingéniosité et la détermination de toute une région.

Moulage sous pression AMT inc. a été fondée en 1967 à Saint-Cyprien-de-Rivière-du-Loup.

Sur la photo : Douglas D. Harmon, présentateur du prix de Twin City Die Castings Co, Rick Pinga, coordonnateur des ventes régionales, Camille Amiotte, chargé de projets clients, Simon Desrosiers, coordonnateur des ventes et du développement des affaires, Stéphane Beaulieu, directeur des services techniques, et Manuel Pelletier, chargé de projets en outillages.