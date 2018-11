En raison des mauvaises conditions climatiques, la Traverse de Rivière-du-Loup / Saint-Siméon avise ses utilisateurs que les départs de 12h et de 16h de Rivière-du-Loup et ceux de 14h et de 17h30 de Saint-Siméon sont annulés en ce 22 novembre.

Il est possible d'être informé de la reprise du service en composant le 418-863-7882, 418-862-9545 ou le 418-638-5530.