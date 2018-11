La Municipalité de Rivière-Bleue aide le Resto La Riveraine

Le 20 novembre dernier, la Municipalité de Rivière-Bleue a remis une aide financière de 2 000 $ à Manon Plourde du Resto La Riveraine via son programme d’aide aux entreprises. Cette contribution est valable pour l’année 2018.

Le Resto La Riveraine pourrait recevoir d’autres aides financières jusqu’en 2022 s’il y a création d’emplois permanents. Notons que le programme d’aide aux entreprises est en vigueur depuis 2007 à la Municipalité de Rivière-Bleue. Il est toujours possible d’obtenir des informations sur celui-ci en communiquant avec la directrice générale, Claudie Levasseur.

Lors d’un 5 à 7 organisé dans l’entreprise à cette occasion, la Municipalité de Rivière-Bleue et la Corporation de développement économique du Transcontinental ont souligné le transfert du Resto La Riveraine à Manon Plourde. Le maire de Rivière-Bleue, Claude H. Pelletier, a attiré l’attention lors de son allocution sur le retour de Mme Plourde dans sa municipalité natale et manifesté sa fierté de la voir maintenant contribuer au développement économique de la communauté.

En tout, ce sont une trentaine de personnes qui ont participé à cette activité. En plus de soutenir la nouvelle femme d’affaires, ils ont eu la chance de gouter à certaines spécialités du restaurant et d’en apprendre plus sur les nouveautés.