Lors de son souper hebdomadaire du 20 novembre, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait Paul Miville, président du Club de curling de Rivière-du-Loup.

M. Miville a su intéresser les membres du Club Richelieu des origines du curling au Québec et précisément à Rivière-du-Loup. De plus, des informations pertinentes ont été transmises concernant le Centre de curling Prelco et l’engouement de maintenant plus de 200 membres pour ce sport.