Le 24e Concours intercollégial de sculpture sur neige à la recherche de partenaires

Les gens d’affaires du milieu sont invités à soutenir le Concours intercollégial de sculpture sur neige, activité phare à Rivière-du-Loup qui souligne cette année sa 24e édition. Solidement établi dans la communauté, ce classique hivernal, qui aura lieu du 1er au 3 février 2019, a lancé le 15 novembre sa campagne de financement et son offre de visibilité.

Chaque année, des milliers de familles se rassemblent sur la rue Lafontaine pour contempler les œuvres d’artistes collégiens de partout au Québec qui rivalisent d’ingéniosité et de talent.

Réalisé par un consortium de partenaires associés au Cégep de Rivière-du-Loup et à la Ville de Rivière-du-Loup, cet évènement majeur est rendu possible grâce à la participation financière des gens d’affaires de notre milieu. Les ambassadeurs Mylen Ouellet (Resto-Pub L’Estaminet), Danielle Amyot (Les Jardins de Lotus), Sophie Bouchard et Stéphane Duclos (Café du Clocher) ainsi que Éric Gagné et Pascal Gagnon (Complexe Le Triangle) invitent les gens d’affaires à donner généreusement à ce projet qui contribue à dynamiser le centre-ville de Rivière-du-Loup. La campagne de financement se déroule jusqu’au 21 décembre.

Le Concours intercollégial de sculpture sur neige est rendu possible grâce au partenariat de Tourisme Rivière-du-Loup, de l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup, du Musée du Bas-Saint-Laurent, de l’organisme Espace Centre-ville et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Pour devenir partenaire, on peut contacter Lison Pelletier, au 418 862-6903, poste 2323, ou par courriel à [email protected]