Projection d’un documentaire à l’Éveil des Basques

L’Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques, (APHEB) invite la population le 27 novembre à 13h15, dans ses locaux du 589, rue Richard à Trois-Pistoles, pour la projection du documentaire «Continuons à aller plus loin ensemble». L’activité s’inscrit en amont de la Journée internationale des personnes handicapées qui se tiendra le 3 décembre.

Ce documentaire réalisé par Mouvement PHAS et Funambules Médias trace l’histoire du mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches au Québec des années 1960 à nos jours. Mouvement jeune, il a pris son essor rapidement et a obtenu plusieurs gains importants dans les années 1980 et 1990 et a perdu de sa force, affaibli par un l’essoufflement de ses membres et de leurs proches durant les années 2000. Les enjeux actuels et les perspectives à venir seront aussi abordés durant la projection.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Une discussion avec Denis Lévesque, intervenant communautaire, suivra la projection. Pour information et inscription : 418-851-2861.