Fleurons du Québec : Sainte-Rita a la plus belle progression

C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a remis ses Prix Reconnaissance dans le cadre de la 13e édition de son dévoilement officiel, le 15 novembre à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus de 240 élus et représentants municipaux, la Municipalité de Saint-Rita s’est vu remettre le prix pour la plus belle progression dans la grille de pointage d’une classification à l’autre, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins.

Passant de 375 à 665 points, Saint-Rita a effectué un bond considérable dans la grille de classification des Fleurons avec une augmentation de 70 % de son pointage. Pour cette progression considérable, la Municipalité se mérite un forfait de 14 heures de consultation avec une architecte-paysagiste, qui se déplacera pour venir mettre ses talents au service de Sainte-Rita.

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Sainte-Rita pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon succès dans ses projets horticoles futurs.