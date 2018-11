40 équipes débarquent à Rivière-du-Loup

Hockey Rivière-du-Loup présente la 11e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup. Du jeudi 22 novembre au dimanche 25 novembre, jour de la présentation des finales, Rivière-du-Loup accueillera 40 équipes de toutes les régions du Québec

Ainsi, plus de 900 hockeyeurs et personnel d'encadrement des équipes de calibre AA (8), BB (12), A (12) et B (8) fouleront les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup et celle de St-Pascal afin de se disputer les honneurs de ce tournoi dont la notoriété a rapidement été acquise.

Comme lors de nos éditions précédentes, le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup offrira aux différentes équipes la possibilité de remporter la prestigieuse «COUPE McDonald's». Grâce à la collaboration du partenaire officiel, Pierre Dubillard, des Restaurants McDonald's, l'organisation du tournoi permettra aux équipes gagnantes de chacun des calibres de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech en portant bien haut la Coupe. Comme à l'habitude, les équipes gagnantes et finalistes apporteront avec elles une bannière soulignant leur succès et une médaille au design du logo du tournoi.

Tout comme l’année dernière, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 76 rencontres à l’horaire de la 11e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup seront admis gratuitement. Hockey Rivière-du-Loup souhaite que plus d’amateurs profitent de ce week-end afin de venir encourager nos jeunes joueurs de hockey grâce à cette nouvelle façon d’accueillir les amateurs de hockey lors des 3 tournois qui seront présentés au cours des prochains mois.

PRÉSIDENT D'HONNEUR

La présidence d’honneur de la 11e édition du Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald's de Rivière-du-Loup a été confiée à l’un de ses plus fidèles partenaires du monde hôteliers, soit Gilles Lortie, propriétaire de l’Hôtel Universel.

Ce fervent amateur de hockey n’hésite pas à lever la main bien haute afin de soutenir financièrement l’organisation locale de hockey mineur par le biais d’une commandite d’une équipe de calibre bantam B qui porte le nom de l'Hôtel Universel, sans compter l’achat récurrente d’une publicité pour chacun des tournois.

Enfin, il est également important de souligner que Monsieur Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonald’s de la région de Rivière-du-Loup, offrira à nouveau quelques 160 certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des 4 jours de cet évènement annuel.

Rappelons que les profits générés par le tournoi seront, comme toujours, remis à Hockey Rivière-du-Loup afin d’en faire bénéficier les jeunes hockeyeurs de notre milieu.