Activités « portes ouvertes » dans les écoles secondaires du Témiscouata et des Basques

Les écoles secondaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs organisent une série d’activités « portes ouvertes » les 4, 5 et 6 décembre prochains.

L’objectif de cette initiative est de faire mieux connaitre les services, les programmes particuliers, les concentrations sportives et artistiques ainsi que les programmes Sport-études et Arts-études offerts à l’ensemble des jeunes du territoire.

Ces activités s’adressent particulièrement aux élèves de la 6e année et du niveau secondaire de la région, de même qu’à leurs parents. Ils sont attendus le 4 décembre de 17 h 30 à 20 h à l’école secondaire de Trois-Pistoles, de 17 h à 19 h à l’école secondaire de Dégelis, le 5 décembre de 18 h 30 à 20 h à l’école secondaire du Transcontinental et de 19 h à 20 h 30 à l’école de la Vallée-des-Lacs de Squatec. Le 6 décembre, les jeunes et leurs parents pourront visiter l’école intégrée Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu de 18 h 30 à 19 h 30 et l’école secondaire de Cabano de 17 h à 20 h.

Cette démarche s’inscrit dans une perspective de mise en valeur des projets et des réalisations dans les différentes écoles secondaires du Témiscouata et des Basques. Le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D’Amours, explique : «Nos écoles sont parmi les plus performantes du réseau public au Québec en matière de persévérance et de réussite scolaires. De nombreuses initiatives sont mises en place pour favoriser le développement des élèves. Mais nous constatons que la population connait peu les projets, les concentrations et les programmes disponibles dans nos écoles secondaires, notamment sur les plans sportif, artistique et culturel. Nous voulons que les gens découvrent et prennent conscience de tout le travail réalisé par nos équipes-écoles pour attirer et retenir les élèves dans notre milieu.»