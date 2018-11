Journée «jeans» : la Ville de Rivière-du-Loup poursuit son engagement

Les employés de la Ville de Rivière-du-Loup continuent de contribuer à la santé des gens d’ici et invitent la population à le faire en portant des jeans au profit de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

C’est à la suite d’une initiative de ses employés, il y a maintenant six ans, que la Ville de Rivière-du-Loup a décidé de laisser ses employés porter des jeans sur une base volontaire chaque vendredi, moyennant un don de 2$ ou plus, remis à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

Cette initiative a permis à la Fondation d’amasser près de 6 000 $ depuis ses débuts en 2012. Plusieurs équipements ont ainsi pu être achetés. Cette année d’ailleurs un montant amassé de 1379 $ permet l’achat d’un mannequin de formation pour la réanimation néonatale. Équipement qui peut être choisi par les employés qui contribuent à la cause.

La mairesse de la Ville, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et les employés de la Ville invitent les autres mairies et toutes les institutions, ainsi que les entreprises de la MRC à se mobiliser afin de donner à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est s’unir pour vivre plus longtemps et en santé, ici, chez nous.

Sur la photo : la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, le président de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, Bruno Gagnon, les directeurs généraux Jacques Poulin, Jocelyn Villeneuve et Isabelle Dubé, ainsi quelques-uns des employés de la Ville.