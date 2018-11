Grande réussite pour le dîner spaghetti pour la Maison Martin-Matte

Le 11 novembre, l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques et les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles ont accueilli plus de 130 personnes lors d’un dîner spaghetti pour la construction de la Maison Martin-Matte.

L’idée d’organiser un dîner spaghetti est une initiative de la Boucherie Mailloux. Pour Marie-Eve Landry et Éric Mailloux, propriétaires, il est primordial de soutenir la construction de la Maison Martin-Matte à Trois-Pistoles puisque le besoin de logements adaptés est criant dans les Basques.

L’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques souhaite remercier chaleureusement l’entreprise pistoloise de leur soutien, leur temps et ce, depuis le tout début de la campagne de financement.

La réponse obtenue de la part de la communauté des Basques face à cette activité de financement, totalement commanditée par la Boucherie Mailloux, est une grande réussite pour Marie-Eve Ouellet, chargée de projet. «C’est avec beaucoup de surprise et de fierté que nous constatons, depuis un an et demi, à chaque activité de financement, la grande participation des gens et des partenaires du milieu», a-t-elle mentionné.

Grâce à la générosité des participants, de la Boucherie Mailloux et l’aide des bénévoles, l’activité a permis d’amasser 2105 $.

L’Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques prévoit mettre en chantier l’immeuble de 14 logements adaptés pour personnes handicapées dès l’hiver 2019.