Rosalie Thériault reçoit la Médaille académique du Gouverneur général

Rosalie Thériault de Rivière-du-Loup, diplômée de la promotion 2018 du Collège Notre-Dame, a récemment reçu la Médaille académique de bronze du Gouverneur général soulignant l’excellence de ses résultats scolaires.

Cette distinction honorifique est remise annuellement à l'élève qui obtient la plus haute moyenne générale à la fin de ses études secondaires, incluant tous les cours de 4e et de 5e secondaire inscrits au relevé de notes officiel émis par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Outre son assiduité aux études et ses réussites sur le plan scolaire lors de son passage au Collège, Rosalie a contribué plus particulièrement à l’organisation du gala annuel du Collège. Violoniste, elle étudie présentement au Conservatoire de musique de Rimouski.

Lors de la remise de la Médaille du Gouverneur général, le directeur général du Collège Notre-Dame, Guy April, a souligné la contribution de Rosalie durant ses études. «Je me fais le porte-parole de la direction et de l’ensemble du personnel pour féliciter Rosalie qui a su faire les choses ordinaires d’une façon extraordinaire. Comme bien d’autres de nos anciennes et anciens, elle est un exemple d’engagement, de dévouement et de persévérance.»

Sur la photo, Rosalie Thériault est accompagnée de Guy April, directeur général du Collège, et François D’Amours, professeur responsable de niveau pour la 5e secondaire.