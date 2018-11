Dégelis conserve ses 4 Fleurons

La Corporation des Fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification horticole des 116 municipalités évaluées en 2018 lors d’une soirée à Drummondville le 15 novembre dernier. Grâce au travail réalisé au cours des trois dernières années, Dégelis a su conserver ses 4 fleurons pour les années 2018-2019-2020.

La Ville de Dégelis tient à féliciter l’ensemble des citoyens, commerçants et institutions et bénévoles pour leur contribution à l’embellissement et à l’aménagement paysager de la municipalité : ce résultat est le fruit des efforts combinés e toute la collectivité.

Leurs fleurons constituent une reconnaissance horticole officielle dont tous peuvent êtres fiers car ils témoignent du dynamisme de la municipalité et de sa population. En adhérant à ce programme en 2006, Dégelis s’est engagée dans un processus d’amélioration continu de cadre de vie de ses concitoyens et encourage vivement la collectivité à poursuivre ses efforts pour un environnement plus fleuri, plus vert et plus sain.

Cette cote vise également des objectifs à caractère environnemental, touristique et économique en offrant un milieu de vie de grande qualité auprès de futurs résidents, visiteurs et investisseurs.

