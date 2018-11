L’école secondaire de Trois-Pistoles fait son entrée dans le top 5

Le palmarès des meilleures écoles secondaires privées et publiques, publié le 16 novembre par le Journal de Québec, place le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup en 2e position du top 5 du Bas-Saint-Laurent avec une cote de 8,2, tout juste derrière le Collège Sainte-Anne de La Pocatière, avec une cote de 8,3.

L’École secondaire de Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac se trouve en 3e position du classement, avec une cote de 6,4, un bond de deux positions par rapport à l’an dernier. L’École secondaire l’Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles pointe au 4e rang, avec une cote de 6,4 également, suivie par l’École secondaire de Rivière-du-Loup, avec 6,1.

L’École secondaire Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec a obtenu l’an dernier une cote de 8,6, et s’était même classée au 8e rang des meilleures écoles publiques au Québec sur 331 établissements. Elle figurait également au 2e rang du palmarès du Bas-Saint-Laurent. En 2018, l’établissement de Saint-Michel-du-Squatec ne figure plus au top 5 du Bas-Saint-Laurent.

Lorsque le nombre d’institutions privées n’est pas assez élevé, un seul classement est effectué et regroupe tous les établissements dans un top 5, comme c’est le cas dans la région.

La cote globale sur 10 attribuée par l’Institut Fraser se base sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l’Éducation de 4e et 5e secondaire, et tient aussi compte du taux de retard et de l’écart entre les sexes.

PALMARÈS DU BAS-SAINT-LAURENT