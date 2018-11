Rivière-du-Loup accueillera la Coupe Dodge en 2020

Hockey Rivière-du-Loup a obtenu une belle nouvelle ces derniers jours. L’organisation a reçu la confirmation qu’elle allait accueillir des matchs de la Coupe Dodge, le championnat provincial de hockey mineur, à l’hiver 2020.

Au Bas-Saint-Laurent, trois autres associations de hockey, dont celles de Rimouski et Matane, auront la chance de présenter des matchs. Notons que les catégories seront seulement attribuées en janvier.

«Pour nous, c’est évidemment une très belle nouvelle. C’est un tournoi de plus que nous pouvons ajouter au calendrier. On ne se fera pas de cachettes, ce sont des revenus supplémentaires pour nous. C’est aussi intéressant pour la région et la ville», souligne avec justesse Benoit Gauthier, coordonnateur à Hockey Rivière-du-Loup.

M. Gauthier se dit lui aussi impatient de connaître les catégories qui seront présentées au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des jeunes. Du bantam AAA ou du midget AAA, peut-être?

«On se croise les doigts. C’est certain que l’idéal, ce serait de présenter une catégorie dont nous avons une équipe. C’est intéressant pour les amateurs, mais aussi pour nous, qui économisons sur le transport et l’hébergement.»

Notons que Rivière-du-Loup avait accueilli la Coupe Dodge pour la dernière fois en 2014. La compétition midget AAA faisait d’ailleurs partie de l’horaire. Pour cette catégorie, en 2020, ce sera vraisemblablement entre Rivière-du-Loup et Jonquière, seules villes qui ont une équipe de ce calibre parmi les régions qui participeront à l’organisation du tournoi.