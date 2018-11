La Municipalité déboursera 5 000$ pour le stationnement du Manoir Saint-Antonin

Lors de l’adoption des dépenses du mois en cours le 5 novembre par la Municipalité de Saint-Antonin, le conseiller Denis Fortin, ancien président du Manoir Saint-Antonin, s’est opposé à une dépense reliée à des travaux d’agrandissement du stationnement de cette résidence pour personnes âgées «parce que cela n’a pas été fait dans les règles de l’art».

Alors que la Municipalité estimait que le cout des travaux pourrait s’élever jusqu’à 10 000$, le montant officiel servant à cet aménagement est d’un peu plus de 5 000$. Il comprend la pierre, le ciment, les matériaux et le temps de travail.

Le conseiller Denis Fortin se questionne sur la légitimité de cette dépense puisque la Municipalité n’aurait pas fonctionné par l’adoption d’une résolution pour les dépenses encourues par ces travaux.

«Je n’ai pas accepté ces dépenses parce que cela n’a pas été fait dans les règles de l’art. La municipalité aurait dû fonctionner par résolution parce que c’est sur le terrain d’un organisme sans but lucratif», estime M. Fortin. À noter que Denis Fortin n’est plus président du Manoir de Saint-Antonin depuis le 11 octobre. Il fait toujours partie du conseil d’administration. Son poste siège à la présidence est désormais occupé par Gaétan Michaud.

Le Manoir compte 30 logements destinés aux ainés autonomes et semi-autonomes. Il comptait une quinzaine de stationnements, un nombre insuffisant pour les résidents, leurs visiteurs et le personnel qui y travaille. Les travaux ont permis d’en ajouter une dizaine.

De son côté, le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, défend la décision de son conseil en affirmant que la municipalité aide aussi d’autres organismes sans but lucratif de diverses manières.

«Nous avions un problème majeur de stationnement. Les logements sont loués et les parkings sont tous pris. Les gens se stationnaient dans la rue. C’était un dilemme et on voulait le faire avant que l’hiver arrive, sans attendre après une subvention du gouvernement. Les délais sont trop longs, surtout avec le changement de député. (…) Les travaux ont été faits par des gens de la municipalité. Le Manoir est un OSBL, il n’avait pas une cenne pour le faire. On a pris l’initiative pour régler la situation problématique, comme on aide aussi d’autres organismes (…) On travaille pour nos personnes âgées et nous sommes tous payés avec l’argent des contribuables», explique-t-il.

Ce dernier déplore également les rumeurs qui courent dans la municipalité voulant que ce stationnement soit asphalté, ce qui n’est pas le cas. «J’invite les quelques personnes qui veulent faire des règlements de comptes à venir me le dire en personne en séance publique lors du conseil, et à me dire leur nom.»

Le maire affirme également que le conseiller Fortin était lui-même informé que la municipalité allait faire le parking alors qu’il était président du conseil d’administration du Manoir. «On ne peut pas diriger la municipalité et prendre des décisions avec des rancunes personnelles».

Denis Fortin affirme ne pas avoir été mis au courant que de l’argent était impliqué dans cet aménagement et croyait à un échange de services en lien avec de la terre qui avait été entreposée près du Manoir pour la construction d’une route voisine. Le maire est d’avis que le conseiller était informé de tout ce que l’agrandissement du stationnement engageait.

Le Manoir Saint-Antonin a accueilli ses premiers résidents au printemps 2017. Il a été construit au cout de 5 M$. La Municipalité de Saint-Antonin a accordé à la corporation du Manoir Saint-Antonin un crédit de taxes pour une période de 35 ans.