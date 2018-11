Des pieds au chaud pour des enfants d'ici

Avec la saison hivernale qui est à nos portes, les Restaurants McDonald’s du KRTB et Cubik Chaussures s’unissent afin de chausser des enfants membres de la Maison de la Famille du Grand-Portage. Ce geste, d’une grande générosité, permettra à 17 enfants, âgés de 6 ans et moins, de profiter des joies de l’hiver les pieds bien au chaud.

« Nous sommes très reconnaissants de la générosité des Restaurants Mc Donald de la région et de l’entreprise Cubik Chaussures, et nous tenons sincèrement à les remercier de ce geste qui réjouira les enfants et soutiendra les parents de Familles d’ici », mentionne Mme France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

La Maison de la Famille du Grand-Portage est un organisme communautaire, un lieu d'entraide, d'échange et de plaisir pour les parents et leur Famille. Sa mission première est de valoriser, de soutenir les parents dans leur rôle parental et ainsi que la reconnaissance, le partage et l'enrichissement de l'expérience parentale à travers des actions préventives et éducatives auprès des parents et de leurs enfants.