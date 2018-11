Le Collectif social salue la transparence du député Tardif

Le Collectif social est heureux de constater que le député provincial Denis Tardif a respecté son engagement électoral d’informer la population de Témiscouata-sur-le-Lac en regard du dossier des arénas. En refusant de ne pas cacher cette information, M. Tardif invite les élus municipaux à revoir la façon de gérer leur dossier.

Dans cet ordre d’idée, le Collectif social demande au Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac de rendre publique l’intégralité de la lettre du 27 août 2018 reçue du MELS qui indiquait la non-admissibilité du projet d’un aréna dans le quartier Cabano. De nature publique, cette information devrait être disponible dès aujourd’hui notamment sur le site internet de la ville ainsi que dans le hall de notre Hôtel-de-ville.

M. Tardif a démontré une transparence et une intégrité méritoires qui devraient inspirés nos élus municipaux. Son intervention rappelle que la gouvernance d’une ville doit inspirer ses citoyens et non les confronter. Dans une ville de moins de 5 000 personnes, peu de conseils municipaux ont réussi à cumuler, en moins de 8 mois, deux pétitions de plus de 800 noms en défaveur de leurs décisions.