«Pas de conflit d'intérêts» pour André Beaulieu

L'un des nouveaux attachés politiques du député Denis Tardif, André Beaulieu, estime qu'il n'y a «pas de conflit d'intérêts» entre ses nouvelles responsabilités et son poste de conseiller municipal à la Ville de Rivière-du-Loup. Il dit avoir fait ses devoirs.

M. Beaulieu, dont la nomination auprès du député de la Coalition Avenir Québec a été confirmée ce lundi 29 octobre par voie de communiqué, indique qu'il travaillera uniquement dans la MRC du Témiscouata. Ainsi, il ne devrait pas être en conflit avec les dossiers impliquant Rivière-du-Loup.

«Des vérifications ont été faites, trois fois plutôt qu’une. C’était très important», a déclaré le principal intéressé, mardi avant-midi. «Un dossier qui touche à la fois Rivière-du-Loup et le Témiscouata, ça devrait être peu courant, mais si ça arrive, nous allons aviser en conséquence.»

André Beaulieu précise que le dossier a été analysé à la fois par le ministère des Affaires municipales, par le contentieux de la Ville de Rivière-du-Loup et par le Commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale.

SITUATION SIMILAIRE

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de la mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Anita Ouellet-Castonguay, qui était également, jusqu’aux dernières élections, attachée politique pour le député et ministre Jean D'Amour. Même si l'élue n'était pas dans la même circonscription, l'alliance avait d'ailleurs retenue l'attention au printemps 2017. Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie avait alors «incité le député à la prudence, d'assurer une frontière entre le ministre et son employée dans ses fonctions».