Le Marché de Noël de L’Isle-Verte est de retour

Les 24 et 25 novembre, 40 exposants de la région se réuniront au Marché de Noël de L’Isle-Verte dans une ambiance des plus chaleureuses. C’est au gymnase de l’école Moisson-d’Arts, au 136 rue St-Jean-Baptiste, qu’aura lieu l’évènement, qui attire chaque année de nombreux visiteurs provenant de toute la région.

L’entrée est gratuite pour tous et il est possible de s’y rendre de 10 h à 16 h. Depuis maintenant 17 ans, le comité organisateur formé de bénévoles rassemble des artistes et artisans talentueux et variés, mais surtout passionnés. Les produits offerts sont classés dans différentes catégories, allant de l’art textile, à la peinture, en passant par l’agroalimentaire.

Des nouveautés attendent les visiteurs et agrémenteront leur expérience. Prestation d’une chorale, maquillage pour enfants, visite du Père Noël, présence de chevaux miniatures et concours divers sont au programme. Un incontournable sera sans aucun doute la première édition du mini-marché XMetal, qui regroupera des jeunes talents à découvrir, le samedi 24 novembre, de 10 h à 16 h. L’horaire détaillé de l’évènement est disponible sur la page Facebook du Marché de Noël de L’Isle-Verte et au www.marchenoellisleverte.com.