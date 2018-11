Assemblée du parc côtier Kiskotuk

Les membres du conseil d’administration de la Société du parc côtier Kiskotuk vous invitent à leur assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 20 novembre prochain, à 20 h, à la salle municipale du conseil située au sous-sol du 415, route de l’Église, à Cacouna.

Le rapport d’activités et l’échéancier des prochaines étapes de développement seront présentés à la population. Rappelons que 2018 constituait la première année d’activités du camping des Passereaux qui propose 13 emplacements pour tentes et deux chalets rustiques.

Née d’une volonté de la MRC de Rivière-du-Loup, la Société du parc côtier Kiskotuk a été fondée en 2012 pour préserver et mettre en valeur le corridor côtier des municipalités de Cacouna, L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. L’accès gratuit aux sentiers pédestres, la rétention touristique, la culture autochtone et l’interprétation de sa biodiversité font partie de ses priorités.

Ce parc régional, membre de l’Association des parcs régionaux du Québec, aspire à devenir une plaque tournante dans le monde de l’écotourisme et entend développer son offre en tourisme autochtone, en collaboration avec la Première Nation Malécite de Viger. Plusieurs partenaires publics et privés se sont greffés au développement de ce projet récréotouristique qui ne cesse de grandir.