Un tour mathémagique avec Frédéric Gourdeau

Si les mathématiques étaient magiques, bien des étudiants emprunteraient l’habit du sorcier pour arriver à en décoder toutes les formules. L’algèbre et l’arithmétique peuvent néanmoins servir à la création de tours de magie et à des explorations vers l’infini, et plus loin encore.

À l’invitation du Département des sciences du Cégep de Rivière-du-Loup, Frédéric Gourdeau, professeur titulaire au Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval, présentera sa conférence Un tour mathémagique au pays des merveilles au Carrefour, le mardi 20 novembre 2018, à 13 h 30.

«Peut-on créer un monde fantastique dans lequel une piscine pourrait avoir des murs trop grands pour qu’on puisse les peindre, bien que la piscine puisse facilement être remplie d’eau colorée? Ou encore, imaginer un pays ayant une frontière de longueur infinie? Et qu’est-ce que ces questions peuvent bien avoir en commun avec l’incroyable King Kong, la force inouïe d’une fourmi ou la forme de nos poumons? Les mathématiques peuvent nous aider à appréhender une réalité, qu’elle soit perçue ou imaginée. » Voilà ce que pose, en guise d’accroche, le président de l’Association mathématique du Québec (AMQ) et de l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM).

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Le diplômé de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, trouvera sans doute le tour de captiver non seulement les mordus de chiffres, mais tous ceux qui aiment se laisser émerveiller, avec ou sans calculatrice.