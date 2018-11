La SADC des Basques en action pour le développement durable

Depuis 2011, la Société d’aide au développement des collectivités des Basques (SADC) compense les gaz à effet de serre émis lors de ses déplacements par la plantation d’arbres dans différentes municipalités de la MRC des Basques.

À la suite de la signature de sa politique en développement durable, la SADC s’était engagée à compenser les gaz à effet de serre émis par les déplacements du personnel et du conseil d’administration. Au cours des années, c’est plus de 60 arbres et arbustes qui ont été plantés. Tous les déplacements ont été calculés et compensés par la plantation d’arbres.

En 2018, c’est 7 arbres qui ont été plantés sur le terrain du Parc récréatif de la Grève Morency dans la municipalité de Notre- Dame-des-Neiges. Ce lieu public constitue l’une des portes ouvertes sur le fleuve dans la MRC des Basques. Un comité travaille activement au réaménagement de ce parc pour en faire un site des plus agréables pour les résidents et visiteurs. L’ajout de ces arbres vient compléter la première phase d’aménagement. Le projet se poursuivra au printemps et à l’été 2019.

DÉMARCHE EN CONTINU

La SADC travaille également à un projet auprès des municipalités afin de connaître leur intérêt à démystifier ce qu’est le développement durable. Un stagiaire en développement durable, M. Guillaume Chrétien, a été embauché afin de voir à ce mandat. La SADC travaille actuellement avec la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux et l’Association de protection du Lac Saint-Mathieu (APLSM) sur un projet de stages étudiants avec l’Université de Sherbrooke. La SADC a déposé une demande pour une étude visant à doter l’APLSM d’un plan d’action réalisable.

Au cours des prochaines années, la SADC souhaite poursuivre la plantation d’arbres dans chacune des municipalités de la MRC des Basques. La SADC encourage les entreprises à mettre de l’avant ce petit geste concret, simple et efficace. Pour ce faire, le formulaire pour calculer le nombre d’arbres à planter pour compenser les gaz à effet de serre émis à la suite des déplacements est disponible sur son site web à www.sadcbasques.qc.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec M. Guillaume Chrétien par téléphone au 418 851-3172 ou par courriel à gchré[email protected]

Cette façon de faire les choses contribue au mieux-être de la planète, des générations futures et contribue aussi visuellement à l’embellissement et à l’aménagement de notre collectivité.

Sur la photo, de gauche à droite : Philippe Veilleux, agent de développement à la SADC des Basques, Carmen Nicole, membre du comité d’aménagement de la Grève Morency, Robert Forest, conseiller municipal et Danielle Ouellet, directrice adjointe municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.