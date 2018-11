La navigation au long cours

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit le capitaine Michael Scott Dixon, le jeudi 22 novembre, à 19 h 30, à la Maison de la culture.

La conférence couvre sa carrière depuis ses tout débuts. Son histoire démarre en 1949 lorsqu’il rejoint un navire-école de formation de cadets en Angleterre et par la suite, il se retrouve dans la marine marchande britannique. En 1992, l’année de sa retraite, il œuvre dans l’écluse de Saint-Lambert, à Montréal, en tant que capitaine de l’un des plus gros navires de la Canada Steamship Lines.

Il vient au Canada en 1966 et travaille pour différentes entreprises privées et l’École de marine de Rimouski; il se retrouve sur des bateaux côtiers et internationaux. Ainsi il aborde les ports du Bas-Saint-Laurent, ceux des Grands Lacs et il est appelé à voyager en Russie et en Amérique du Sud, entre autres lieux de la planète.

Comme il s’agit de la dernière conférence de la programmation 2018, c’est le moment idéal pour renouveler sa carte de membre. Vous n’êtes pas membre? Alors profitez de l’occasion pour le devenir et ainsi participer à des rencontres thématiques variées portant sur l’histoire de notre région ou sur la généalogie et des activités de tous ordres reliés au patrimoine.