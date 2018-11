Le Centre d’entraide Maskoutain aide la Maison de la Famille

Le Centre d’entraide Maskoutain à Rivière-du-Loup a donné 1000 $ à la Maison de la Famille du Grand-Portage. «Nous avons une même mission, soit d’aider les familles», a indiqué Mario Pageau, directeur du Centre d’entraide.

«De cette somme, nous utiliserons 500 $ pour aider certaines familles à l’occasion de la période des fêtes, l’autre partie sera pour nos activités régulières», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

«Nous voulons redonner à la communauté. Nous sommes là pour aider, pour faire du bien», a ajouté le directeur du Centre d’entraide Maskoutain, un organisme sans but lucratif qui opère un magasin d’articles usagés situé sur la rue Témiscouata. On y vend des vêtements, des meubles, des électroménagers, des articles pour la famille, etc., le tout à petits prix.