Un prix d’excellence en interprétation pour le Sentier des Curieux de nature

Le 2 novembre dernier, le Parc national du Lac-Témiscouata s’est vu décerner le prix d’excellence en interprétation du patrimoine. Ce dernier a été remis par l’Association québécoise des interprètes en patrimoine pour le Sentier des Curieux de nature, un sentier de découverte inauguré en 2017.

S’étendant sur une distance de 0,7 km, le Sentier des Curieux de nature est un parcours ludique destiné aux jeunes de 6 à 12 ans. Le long d’un parcours aménagé près du Grand lac Touladi, les jeunes s’initient à la randonnée et découvrent des éléments du milieu naturel et culturel du parc à travers six stations de jeux. Par la découverte, les jeunes sont amenés à développer une sensibilité envers le patrimoine et à se reconnecter avec la nature.

L’originalité du parcours, l’ancrage des thématiques dans l’histoire du territoire, la complémentarité des instruments interactifs et la qualité de conception et de réalisation en font des éléments de réussite.

Grâce au Sentier des Curieux de nature, le secteur du Grand-Lac-Touladi s’est davantage positionné comme une destination famille au Parc national du Lac-Témiscouata. Le parc peut ainsi rejoindre les jeunes et les conscientiser à la protection du milieu naturel, à l’importance des liens entre l’humain et la nature, et à la culture autochtone, car ils sont les acteurs du développement durable de demain.

Le prix d’excellence en interprétation souligne chaque année la qualité exceptionnelle d’une réalisation ayant servi à la diffusion et à la mise en valeur d’une ressource patrimoniale. Il est remis par l’Association québécoise des interprètes en patrimoine (AQIP), une association fondée en 1977 dont la mission est de promouvoir les bonnes pratiques du métier d’interprète du patrimoine au Québec. Ce n’est pas la première fois que le parc reçoit un prix de l’AQIP. L’archéologue du parc, Marianne-Marilou Leclerc, avait reçu le prix de l’interprète de l’année en 2016.