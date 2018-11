Le Marché des Saveurs est de retour pour une 14e année

Pour une 14e année, le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent sera au rendez-vous du 29 novembre au 2 décembre aux Tennis de Rimouski, situés au 416, avenue Rouleau à Rimouski.

Pour l’évènement, quelque 50 artisans bioalimentaires de la région seront sur place afin de faire découvrir aux visiteurs toute la diversité et la richesse des produits d’ici. L’évènement recevra aussi cette année la visite de La Tournée des Chefs, Goutez le Québec. «Nous sommes très fiers d’offrir à la population cet évènement unique qui donne l’opportunité de gouter, d’acheter, de commander et de découvrir toute la diversité et la qualité des produits de plus de 50 producteurs et transformateurs de la région», affirme Nancy Bergeron, présidente de l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

De la MRC des Basques, les participants seront la Chocolaterie Julie Morin, la Ferme Luron Enr., Douceur d’ici, et Chaga du Bas. En provenance de la MRC de Témiscouata, les entreprises Domaine Acer, Domaine Vert Forêt, Érablière du Toulidou, Distribution T.M.T Jardin Santé du Témis, ViV-Herbes et Le Vallon Bleu y prendront part. Le Culinaire - Centre de transformation alimentaire, la Bergerie du Pont, et PAT BBQ de la MRC de Rivière-du-Loup seront également de la partie. Dans la MRC de Kamouraska, les participants sont L’Agnellerie Inc., Côté Est, Fou du cochon et Scie, Le Jardin des Pèlerins, Les Jardins de la Mer, Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier, Les Trésors du fleuve, Érablière Nathalie Lemieux, et Vignoble Amouraska. Le Marché des saveurs se déroule les 29 et 30 novembre de 12 h à 21 h, le 1er décembre de 10 h à 18 h et le 2 décembre de 10 h à 17 h.